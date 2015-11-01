نتائج نهائية غير رسمية للانتخابات التركية| “العدالة والتنمية” يحصل على 49%.. والشعب الجمهوري 25%

أسفرت النتائج النهائية غير رسمية للانتخابات البرلمانية التركية، والتى أوضحت أن نسبة المشاركة بلغت 78.33% بمشاركة قدرت بـ56 مليوناً و950 ألف شاركوا فى التصويت.

وحسب وكالة ” جيهان” التركية فإن نسبة الأصوات الصحيحة بلغت 44 مليونًا و680 ألفًا، وأنه بعد فرز 93% من الأصوات، حصل حزب العدالة والتنمية على 49% من الأصوات ليحتل المركز الأول، بينما جاء فى المركز الثانى حزب الشعب الجمهورى بنسبة 25%، وفي حالة عدم حصول حزب العدالة والتنمية على نسبة الحسم وهى 51% فإنه سيضطر إلى الدخول فى مفاوضات ائتلافية مع باقى الأحزاب لتشكيل الحكومة الجديدة.