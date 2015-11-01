حظك اليوم .. توقعات الأبراج اليوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2015 مع ماغي فرح

حظك اليوم ، برجك اليوم ، الأبراج اليوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2015 ، إليكم توقعات الأبراج والفلك يوميا من أهم خبراء الأبراج العرب ، ماغي فرح ، كارمن شماس ، محمد فرعون ، ليلى عبد اللطيف .. كل هؤلاء يتوقعون لك ماذا يقول حظك اليوم ، تفاءل إذا بشرتك النجوم . وهذه توقعات برجك اليوم من ماغي فرح

الحمل

مهنياً:تعيش فترة من الاسترخاء هذه الفترة فالامور بالعمل مستقره عاطفياً:انت في أتم السعادة في رفقة الحبيب و لا شئ يعكرك

الثور

مهنياً:لديك العديد من الافكار و لكنك لا تجد الاشخاص المناسبين للعمل معك عاطفياً:الحبيب يشعر بالملل في رفقتك

الجوزاء

مهنياً:عليك أن تكون أكثر مغامرة و مجازفة في تجربة مشاريع جديدة عاطفياً:لا تعرف ما الذى تغير في مشاعر الحبيب تجاهك.

السرطان

مهنياً:الأفضل أن تكون أكثر تحفظا في أسرار العمل الخاصة عاطفياً:ان كنت قلقلا فلا تتردد في مصارحة من تحب بمشاعرك.

الأسد

مهنياً:حاول أن تكون أكثر دبلوماسية اليوم لتصل الى اتفاق مع العملاء عاطفياً:الحبيب يحب أن تظهر له المزيد من الرومانسيه في تعاملك معه.

العذراء

مهنياً:ما الذى يعيقك لتحقق النجاح؟عليك أن تعيد التفكير في طريقة عملك عاطفياً:ابحث عن حل مناسب يرضي الأهل و الحبيب.

الميزان

مهنياً:كن أكثر تواضعا في تصرفاتك مع زملاء العمل و توقف عن التباهي عاطفياً:مازلت تفكر في الحب القديم و لا تقدر أن تنساه.

العقرب

مهنياً:الوصول الى النجاح أمر صعب عليك أن تتعلم الصبر لتصل الى ما تريد عاطفياً:طلباتك و الحاحك بدأ يزعج الحبيب منك.

القوس

مهنياً:تبرهن اليوم على كفائتك و قدرتك على تحقيق الأهداف التى تحددها الشركة عاطفياً:لا تكن قاسيا على الحبيب فهو يعمل المستحيل لترضى.

الجدي

مهنياً:عليك أن تلتزم أكثر في تطبيق القوانين التى تفرضها عليك الشركة عاطفياً:لا تدع الحبيب يبعد عنك فلن تجد شخص يبادلك هذه المشاعر.

الدلو

مهنياً:تبذل جهد كبير هذه الفترة لتقنع العملاء بصفقة هامة عاطفياً:تريد أن تبقى مع الحبيب و لكنك خائف من فكرة الارتباط.

الحوت

مهنياً:أنت تتصرف في مزاج عصبي اليوم فالكل ينفر منك و من تصرفاتك عاطفياً:إهمالك للحبيب طال هذه الفترة كن حذرا



شبكةعيونالإخبارية

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