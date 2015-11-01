قومي السكان بالوادي الجديد يستعد لإقامة مكتب للاستشارات الأسرية‎

أعلن فرع المجلس القومي للسكان بالوادي الجديد، عن البدء في خطوات جادة لإنشاء وإقامة مركز للاستشارات الأسرية؛ بمقر الفرع بمدينة الخارجة.

صرحت عبير متولي مقررة فرع المجلس القومي للسكان بالوادي الجديد، وقالت إن الفرع بصدد إقامة المركز للاستشارات الأسرية والاجتماعية لخدمة أفراد المحافظة، خاصة الفئات والشرائح الاجتماعية، في سن الشباب والمراهقة والمتزوجين حديثًا؛ لمواجهة المشكلات الاجتماعية؛ التي ظهرت في المجتمع وتعتبر غريبة عن ثقافاته، وهويته الدينية.

وأضافت أن المركز سيقوم بالاستعانة بخبراء متخصصين في العلوم الاجتماعية، من أساتذة جامعيين وخبراء نفسيين ومدربي التنمية البشرية لتقديم أفضل الخدمات لأبناء المحافظة في مجالات الدعم الاجتماعي والنفسي والأسري.

وأشارت إلى ان الفرع سينظم ندوة عن الدعم الاجتماعي والنفسي للأسرة بمقر فرع المجلس بمدينة الخارجة صباح الغد، بالتعاون مع أساتذة متخصصين بكلية الآداب بمدينة الخارجة.