سفير مصر بالكويت يعلن القبض على قاتل المواطن المصري

كتب هاشم هاشم

قال سفير مصر لدى الكويت، إن السلطات الكويتية تمكنت من إلقاء القبض على مجموعة من الكويتين بما فيهم صاحب السيارة المتسبب في مقتل المواطن المصري، بعدما دعسه بسيارته إثر مشاجرة بين مغتربين مصريين وأخرين كويتيين.

وأضاف السفير، ان السفارة تتابع التحقيقات في الواقعة عن قرب. جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مفتاح الحياة» على قناة «الحياة 2» الفضائية.

وكان مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين فى الخارج صرح أن «وزارة الخارجية» تتابع عن كثب بالتنسيق مع القنصلية المصرية فى الكويت أوضاع المواطنين المصريين المحتجزين على خلفية المشاجرة التى نشبت فى الكويت مساء السبت 31 أكتوبر مع عدد من المواطنين الكويتيين، التى قام على إثرها أحد المواطنين الكويتيين بدعس المواطن المصري أحمد عاطف فرغلي، الذي توفى على الفور، وكلا من المواطنين خلف محمد محمد بكر، الذي يرقد في حالة حرجة بقسم العناية المركزة بمستشفى مبارك، ومحمد إبراهيم عبد الغنى نصر الدين، الذي أجريت له الفحوصات اللازمة، واستقرت حالته.

وأضاف أن جهودًا حثيثة بُذلت للتعامل مع الجوانب القانونية للحادث، وأسفرت عن تسجيل قضية «قتل عمد» بحق مرتكب الحادث، وأن وزار الخارجية تتابع حالة المواطنين المصريين المصابين، وأنهت القنصلية المصرية بالكويت استخراج شهادة وفاة المواطن الذي وافته المنية إثر الحادث، ومستندات شحن جثمانه على نفقة الدولة ليتسنى تسليمه إلى ذويه وإتمام إجراءات دفنه في أرض الوطن.