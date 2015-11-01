أخبار عاجلة

الأمين العام للأمم المتحدة يدين الاعتداء بشاحنة في السويد -
روسيا تتهم واشنطن بانتهاك القانون الدولي بضرب سوريا -
سألنا الناس: بتشتروا جرايد ؟ -
الأهالى ينقذون الطفلة سلمى من بين أنياب حمادة السباك.. تفاصيل مثيرة -
مفاجأة: انخفاض سعرالسكر والأرز خلال شهر أبريل الجاري -
حظك اليوم برج الدلو السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الحوت السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة -
حظك اليوم برج الجدي السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج القوس السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

سفير مصر بالكويت يعلن القبض على قاتل المواطن المصري

Google+ Print
سفير مصر بالكويت يعلن القبض على قاتل المواطن المصري سفير مصر بالكويت يعلن القبض على قاتل المواطن المصري

وزارة الخارجية

كتب هاشم هاشم

قال سفير لدى الكويت، إن السلطات الكويتية تمكنت من إلقاء القبض على مجموعة من الكويتين بما فيهم صاحب السيارة المتسبب في مقتل المواطن المصري، بعدما دعسه بسيارته إثر مشاجرة بين مغتربين مصريين وأخرين كويتيين.

وأضاف السفير، ان السفارة تتابع التحقيقات في الواقعة عن قرب. جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مفتاح الحياة» على قناة «الحياة 2» الفضائية.

وكان مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين فى الخارج صرح  أن «وزارة الخارجية» تتابع عن كثب بالتنسيق مع القنصلية المصرية فى الكويت أوضاع المواطنين المصريين المحتجزين على خلفية المشاجرة التى نشبت فى الكويت مساء السبت 31 أكتوبر مع عدد من المواطنين الكويتيين، التى قام على إثرها أحد المواطنين الكويتيين بدعس المواطن المصري أحمد عاطف فرغلي، الذي توفى على الفور، وكلا من المواطنين خلف محمد محمد بكر، الذي يرقد في حالة حرجة بقسم العناية المركزة بمستشفى مبارك، ومحمد إبراهيم عبد الغنى نصر الدين، الذي أجريت له الفحوصات اللازمة، واستقرت حالته.

وأضاف أن جهودًا حثيثة بُذلت للتعامل مع الجوانب القانونية للحادث، وأسفرت عن تسجيل قضية «قتل عمد» بحق مرتكب الحادث، وأن وزار الخارجية تتابع  حالة المواطنين المصريين المصابين، وأنهت القنصلية المصرية بالكويت استخراج شهادة وفاة المواطن الذي وافته المنية إثر الحادث، ومستندات شحن جثمانه على نفقة الدولة ليتسنى تسليمه إلى ذويه وإتمام إجراءات دفنه في أرض الوطن.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
وزير قطاع الأعمال يعود إلى مصر بعد جراحة ناجحة في ألمانيا

وزير قطاع الأعمال يعود إلى مصر بعد جراحة ناجحة في ألمانيا

مندوب مصر بمجلس الأمن: التسوية في سوريا ممكنة إذا خلصت النوايا

مندوب مصر بمجلس الأمن: التسوية في سوريا ممكنة إذا خلصت النوايا

قرطام يضع «روشتة» بناء الشخصية المصرية

قرطام يضع «روشتة» بناء الشخصية المصرية

الطيب: أبواب الأزهر مفتوحة ليتامى مصر

الطيب: أبواب الأزهر مفتوحة ليتامى مصر