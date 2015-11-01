أستاذ علوم سياسية: مبررات تصويت مصر لـ إسرائيل “عذر أقبح من ذنب”

قال أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، الدكتور طارق فهمي، إن تصريحات الحكومة حول تصويت مصر لصالح إسرائيل؛ سابقةٍ دبلوماسيةٍ غير معهودةٍ، وأنه تبرير غير مقبول، واصافًا ذلك بأنه “عذر أقبح من ذنب”، يتناقض مع الموقف المصري الواضح تجاه إسرائيل.

وأضاف فهمي خلال لقاءٍ له ببرنامج «ساعة من مصر» المُذاع على قناة «الغد العربي» الإخبارية، مع الإعلامي خالد عاشور، أن قطر لعبت دورًا خبيثًا ليكون التصويت بنظام القائمة وإحراج الجانب الذي أصبح حائرًا بين الامتناع عن التصويت من ناحية ودعم 3 دول عربية ضمن القائمة التي قامت بالتصويت لها.

وأكد فهمي على تلقين «الخارجية المصرية» لمندوب مصر في «الأمم المتحدة» بالتصويت لصالح القائمة التي تضم إسرائيل، والتعامل مع الموقف باعتباره حدث عادي لن يمرر لوسائل الإعلام.

وأشار فهمي إلى أن السياق العام كان يستوجب امتناع مصر عن التصويت كما فعلت دولٍ عربيةٍ أخرى. وقال إن العلاقات المصرية مع إسرائيل لا يوجد بها ما يعكر الصفو على المستوى الدبلوماسي.

وأضاف فهمي أنّ مصر تتبنى بعض المواقف العدائية تجاه إسرائيل بشأن ملف الانتشار النووي، مضيفًا: “هذه هى نقطة الخلاف الجوهرية بين مصر وإسرائيل”.