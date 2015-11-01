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القبض على عاطل بحوزته بندقية آلى ودراجة بخارية بدون لوحات معدنية بدمياط

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القبض على عاطل بحوزته بندقية آلى ودراجة بخارية بدون لوحات معدنية بدمياط القبض على عاطل بحوزته بندقية آلى ودراجة بخارية بدون لوحات معدنية بدمياط
ألقت قوات الأمن القبض على عاطل بمركز الزرقا بمحافظة دمياط وبحوزته بندقية آلى و15 طلقة.

وكانت معلومات وردت لضباط وحدة مباحث مركز شرطة الزرقـا مفاداها قيام أحد الأشخاص بإطلاق أعيرة نارية من سلاح نارى بدون ترخيص، وذلك بحفل زفاف بناحية عزبة فرج سالم دائرة المركز.

وانتقل على الفور ضباط وحدة مباحث المركز وتمكنوا من ضبطه وتبين أنه يدعى أحمد .إ . إ .ز. سن 22 عاطل ومقيم بناحية ميت أبو غالب دائرة مركز كفر سعد، وبحوزته سلاح نارى عبارة عن بندقية آلية عيار 7.62 × 39 وعدد "15" طلقة من ذات العيار ودراجة نارية بدون لوحات معدنية.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط إعترف بحيازته للسلاح الناري بقصد الدفاع وملكيته للدراجة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 12997 إداري مركز شرطة الزرقـا لسنة 2015.

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مصر 365