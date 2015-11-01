محافظ الدقهلية يشكل لجنة لتوصيل الصرف الصحى لعزبة سرور استجابة للأهالى

قرر حسام الدين إمام محافظ الدقهلية، بتشكيل لجنة تضم ممثلي "الكهرباء – الصرف الصحي والمياه- الطرق – المتابعة – المرافق" للقيام بالمعاينة على الطبيعة بقرية عزبة سرور وتقديم المقترحات واعداد تقرير شامل حول الحلول السريعة والفورية لعرضها على سيادته لتوصيل الصرف الصحى لها والتوجيه باتخاذ الإجراءات اللازمة للتنفيذ.

وجاء قرار المحافظ خلال لقاءه اليوم بعدد من مواطني عزبة سرور التابعة لقرية الخضيري مركز منية النصر، حيث استمع إلى مطالبهم التي تركزت في مطلب توصيل الصرف الصحي للقرية، وذالك بحضور اللواء أحمد صالح الإدكاوي وكيل أول الوزارة السكرتير العام للمحافظة، والمهندس عزت الصياد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وسيد صبح مدير عام المتابعة بديوان المحافظة.

وأشار محافظ الدقهلية خلال اللقاء بأن المحافظة تحتل مكانة متميزة فى الخطوات المتخذة للنهوض بقطاع الصرف الصحي بكافة المراكز والمدن والأحياء والقرى، ووجه المحافظ المهندس عزت الصياد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية لتنفيذ خطة شاملة لتلبية احتياجات ومطالب أهالي القرى والعزب من خدمات الصرف الصحي حرصاً على توفير بيئة صحية وأمنة لهم.

ومن ناحية أخري استجاب محافظ الدقهلية خلال اللقاء لمطلب إحدى المواطنات من العزبة المشار إليها والتي تحتاج إلى العلاج، حيث وجه وكيل وزارة الصحة بالعمل على توفير أوجه الرعاية الصحية والطبية لها.