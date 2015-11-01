إزالة الخطورة بالدور الثالث والثانى بعقار اللبان المنهار بالإسكندرية

قام حى الجمرك تحت اشراف اللواء مهندس خالد فوزي رئيس حى الجمرك ومن خلال إدارة المشروعات بالحي، بازالة الخطورة بالدور الثالث والثاني بالعقار المنهار رقم ٢٥ ابن بطوطة اللبان الذى انهار صباح اليوم وأسفر عن وفاة شخصين وإصابة سيدة.

وأعلن الحى أنه سيتم استكمال أعمال الإزالة غدا، وتمت الإزالة بعد معاينة النيابة للعقار وفي وجود قسم اللبان ومديرية الامن والجيش، وذلك بعد قطع الكهرباء عن العقار وهو عبارة عن دور أرضي محلات وثلاث أدوار علوية.

وتم معاينة العقارات المجاورة بواسطة لجنة من إدارة التنظيم وتم اتخاذ الاجراءت بشأنها.