أخبار عاجلة

الأمين العام للأمم المتحدة يدين الاعتداء بشاحنة في السويد -
روسيا تتهم واشنطن بانتهاك القانون الدولي بضرب سوريا -
سألنا الناس: بتشتروا جرايد ؟ -
الأهالى ينقذون الطفلة سلمى من بين أنياب حمادة السباك.. تفاصيل مثيرة -
مفاجأة: انخفاض سعرالسكر والأرز خلال شهر أبريل الجاري -
حظك اليوم برج الدلو السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الحوت السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة -
حظك اليوم برج الجدي السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج القوس السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

إزالة الخطورة بالدور الثالث والثانى بعقار اللبان المنهار بالإسكندرية

Google+ Print
إزالة الخطورة بالدور الثالث والثانى بعقار اللبان المنهار بالإسكندرية إزالة الخطورة بالدور الثالث والثانى بعقار اللبان المنهار بالإسكندرية
قام حى الجمرك تحت اشراف اللواء مهندس خالد فوزي رئيس حى الجمرك ومن خلال إدارة المشروعات بالحي، بازالة الخطورة بالدور الثالث والثاني بالعقار المنهار رقم ٢٥ ابن بطوطة اللبان الذى انهار صباح اليوم وأسفر عن وفاة شخصين وإصابة سيدة.

وأعلن الحى أنه سيتم استكمال أعمال الإزالة غدا، وتمت الإزالة بعد معاينة النيابة للعقار وفي وجود قسم اللبان ومديرية الامن والجيش، وذلك بعد قطع الكهرباء عن العقار وهو عبارة عن دور أرضي محلات وثلاث أدوار علوية.

وتم معاينة العقارات المجاورة بواسطة لجنة من إدارة التنظيم وتم اتخاذ الاجراءت بشأنها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365