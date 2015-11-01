الثلاثاء.. شركات الاسمدة تُوقع عقود توريد الحصص الشتوية المقررة

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي أن شركات انتاج الاسمدة الازوتية من القطاعين العام والخاص سوف توقع بعد غد الثلاثاء عقود توريد الحصص الشتوية المقررة، بعد الاتفاق معها على توريد كامل مقرراتها السمادية الكاملة “الحصص المقررة” المطلوبة لتلبية احتياجات المحاصيل الشتوية، على أن يتم التوريد طبقاً للجداول الزمنية التى قررتها اللجنة بالتنسيق مع اصحاب وممثلي الشركات من القطاعين.

وقال الدكتورعصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الاراضى – في تصريح له اليوم الاحد – ان اللجنة حثت، خلال جلستها التى عقدت بديوان عام وزارة الزراعة، الشركات على ضرورة توريد المقررات السمادية بالكامل، وفقاً للمتفق عليه وان الشركات وافقت على توريد كامل مقرراتها، وسوف توقع الشركات عقود توريد المقررات يوم الثلاثاء القادم.

من جهته، أكد الدكتور خالد الحسني رئيس قطاع الهيئات وشئون مكتب الوزير ان الوزارة لها دور رئيسى فى توفير احتياجات المحاصيل من الاسمدة الازوتية، اضافة الى فرض الرقابة على تسويقها حتى تصل لمستحقيها، لافتاً الى ان الاجتماع الذى عقد مع رؤساء مجالس ادارات الشركات المنتجة للاسمدة من القطاعين العام والخاص كان مثمراً وان الشركات ابدت موافقتها لتوريد كامل المقررات السمادية مقابل ضخ الغاز للشركات.

يذكر أن وزارة الزراعة حددت المقررات السمادية لكل شركة من شركات الإنتاج وفقا لطاقتها الإنتاجية، بما يضمن توريد كامل الحصص الشتوية والمقدرة بنحو 4.3 مليون طن متري.