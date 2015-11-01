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خاص سيدتي: النشرة الجمالية لهذا الأسبوع

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خاص سيدتي: النشرة الجمالية لهذا الأسبوع خاص سيدتي: النشرة الجمالية لهذا الأسبوع

الأحد 01-11-2015 16:09

تابعي معنا في هذا الموضوع آخر إصدارات أهمّ العلامات التجارية لمستحضرات التجميل التي تحتاجينها في هذا الفصل:

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-مجموعة تحديد الحواجب: تعتبر الحواجب من أساسيات الجمال، وهي جنود مجهولة، تقف وراء جاذبية الوجه. من هنا، تحتاجين إلى مستحضر يساعدك على تنسيق حاجبيك وتحديد إطارها للحصول على نظرة لافتة ووجه جذاب.
" براو كيت" Brow من بوبي براون Bobbi Brown

-عطر ينبض بالحريّة: يعكس هذا العطر ثلاث صفات مهمة عند السيدة: الأناقة، الإشراق والطبيعية. تحمل نفحاتُ الياسمين المميزة بُعداً جميلاً، يشعرك بالحياة النابضة، ويمنحك رائحة لا مثيل لها، تُناسب شخصيتك.
عطر " أوه دو لاكويت بور ايل" Eau De Lacoste Pour Elle من لا كوست Lacoste

-لا تهملي العناية بالبشرة:
1.تحتاجين إلى مستحضر يساعدك على تحسين بنية سطح الجلد لتجديد إشراقة البشرة. إليك هذا السيروم الذي يُحسّن صفاء البشرة من الأسبوع الأول.
" أدفانسد جينيفيك" Advanced Genifique من لانكوم Lancôme
2.لا تهملي العناية بالبشرة في فترة الليل، واستعملي الماسكات المناسبة لتغذية الخلايا وشدّ الوجه.
" لو ليفت ماسك دو ماساج" Le Lift Masque De Massage من شانيل Chanel

3.يبقى لمنطقة العينين عناية خاصّة عبر مزيج فريد من العسل الملكي، الذي يعمل على المستويات الأساسيّة من البشرة، ويُعزّز التصحيح الذاتي للبشرة بشكلٍ مستمرّ للمساعدة على تصحيح علامات التقدّم البشرة في السنّ.
"أبيه رويال ريبيرينغ كونسينتريت" Abeille Royale Repairing Concentrate من غيرلان Gueralin

Top 5 Lipstick
1." روج 318" Rouge 318 من جيفنشي Givenchy
2." ميتامورفوز" Metamorphose من ديور Dior
3." جيمباتيستا" Giambattista من ماك Mac
4. " كريم ليب ساتان" Cream Lip Stain من سيفورا Sephora
5." أنفي شاين" Envy Shine من استيه لودر  Estee Lauder

 

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سيدتي

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