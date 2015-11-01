تخلصي من جفاف فروة رأسك

من أهم عناصر ترطيب فروة الرأس هو العسل، فالعسل غني بالفيتامينات والمعادن التي تحتاجها فروة الرأس مما يساعد على ترطيبها والعناية بها وكذلك زيت الزيتون. فهو يعتبر من الزيوت المرطبة والمغذية لفروة الرأس.

إليك وصفات طبيعية من الشامبو والبلسم المناسبين للتخلص من جفاف فروة الرأس:

- الشامبو: امزجي ملعقةً كبيرةً من العسل+ 3 ملاعق كبيرة من الماء + قطرات من الزيت العطري المفضل لديك، ثم ضعي الخليط على شعرك وستحصلين على شعر صحي ورائع في الحال.

- البلسم: اخلطي ملعقتين من زيت الزيتون+ ملعقتين من عصير الليمون+ ملعقتين من الماء وضعي المزيج على فروة رأسك واتركيه ثلث ساعة على الأقل، ثم اشطفي شعرك جيدًا وستحصلين على شعر رطب وناعم.