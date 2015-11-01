أخبار عاجلة

الأمين العام للأمم المتحدة يدين الاعتداء بشاحنة في السويد -
روسيا تتهم واشنطن بانتهاك القانون الدولي بضرب سوريا -
سألنا الناس: بتشتروا جرايد ؟ -
الأهالى ينقذون الطفلة سلمى من بين أنياب حمادة السباك.. تفاصيل مثيرة -
مفاجأة: انخفاض سعرالسكر والأرز خلال شهر أبريل الجاري -
حظك اليوم برج الدلو السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الحوت السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة -
حظك اليوم برج الجدي السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج القوس السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

وزير الإسكان يكلف بإعداد تقرير عن أسباب انهيار عقارات إسكندرية

Google+ Print
وزير الإسكان يكلف بإعداد تقرير عن أسباب انهيار عقارات إسكندرية وزير الإسكان يكلف بإعداد تقرير عن أسباب انهيار عقارات إسكندرية
كشفت مصادر مطلعة، عن أن الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، كلف رئيس جهاز التفتيش الفنى للمتابعة على أعمال البناء، المهندس عبد المنعم صالح بالتوجه لمحافظة الإسكندرية لإعداد حصر نهائى بالمبانى الآيلة للسقوط بالمحافظة، وأسباب انهيارها.

وأضافت المصادر، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن الوزير طلب من رئيس جهاز التفتيش الفنى بتشكيل فريق عمل على أن يكون هو على رأس الفريق، وأن يتضمن التقرير الأسباب الكاملة لانهيار العقارات بالمحافظة، ووضع حلول على أرض الواقع لهذه الظاهرة التى انتشرت فى الفترة الأخيرة بدرجة كبيرة.

وأشارت المصادر، إلى أنه من المقرر أن يستغرق العمل يومين اعتبارًا من الغد حتى نهاية يوم الثلاثاء المقبل، وإرسال نسخة من التقرير للوزير بمجرد انتهاء الفريق من إعداده.

يذكر أن محافظة الإسكندرية شهدت الفترة الماضية انهيار عدد من العقارات بعد الكارثة الأخيرة، فضلاً عن وصول عدد العقارات الآيلة للسقوط لـ20 ألف عقار.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365