وزير الإسكان يكلف بإعداد تقرير عن أسباب انهيار عقارات إسكندرية

كشفت مصادر مطلعة، عن أن الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، كلف رئيس جهاز التفتيش الفنى للمتابعة على أعمال البناء، المهندس عبد المنعم صالح بالتوجه لمحافظة الإسكندرية لإعداد حصر نهائى بالمبانى الآيلة للسقوط بالمحافظة، وأسباب انهيارها.

وأضافت المصادر، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن الوزير طلب من رئيس جهاز التفتيش الفنى بتشكيل فريق عمل على أن يكون هو على رأس الفريق، وأن يتضمن التقرير الأسباب الكاملة لانهيار العقارات بالمحافظة، ووضع حلول على أرض الواقع لهذه الظاهرة التى انتشرت فى الفترة الأخيرة بدرجة كبيرة.

وأشارت المصادر، إلى أنه من المقرر أن يستغرق العمل يومين اعتبارًا من الغد حتى نهاية يوم الثلاثاء المقبل، وإرسال نسخة من التقرير للوزير بمجرد انتهاء الفريق من إعداده.

يذكر أن محافظة الإسكندرية شهدت الفترة الماضية انهيار عدد من العقارات بعد الكارثة الأخيرة، فضلاً عن وصول عدد العقارات الآيلة للسقوط لـ20 ألف عقار.

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