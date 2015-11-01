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وزيرة التعاون: الانتهاء من إجراءات توقيع مشروع توسعة مطار برج العرب

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وزيرة التعاون: الانتهاء من إجراءات توقيع مشروع توسعة مطار برج العرب وزيرة التعاون: الانتهاء من إجراءات توقيع مشروع توسعة مطار برج العرب
أعلنت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، عن الانتهاء من الإجراءات الداخلية اللازمة لتوقيع مشروع "توسعة مطار برج العرب الدولى"، الذى يعد أول مطار صديق للبيئة بمنطقة الشرق الأوسط، كما أعلنت عن قرب إنهاء الإجراءات اللازمة لتوقيع منحة مشروع "إنشاء ملحق إضافى للعيادات الخارجية للمستشفى الجامعى بأبو الريش" لتقديم خدمة علاجية ملائمة للأطفال المرضى المترددين على المستشفى خاصة من غير القادرين.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، بتاكيهيروا كاجاوا، سفير اليابان بالقاهرة، اليوم الأحد، بمكتبها فى الوزارة، وذلك للتباحث حول مجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك بين البلدين ومشروعات التعاون الحالى والمستقبلى، فى إطار العلاقات المتميزة بين جمهورية العربية واليابان.

واستهلت الوزيرة اللقاء بالترحيب بالسفير اليابانى، حيث أثنت على إسهام اليابانية فى دعم قطاع الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، والتى تتمثل فى مشروعات "رفع كفاءة استخدام الطاقة لثلاث شركات توزيع كهرباء بثلاث محافظات"، ومشروع إنشاء أول محطة توليد كهرباء بواسطة الخلايا الفوتوفلطية بالغردقة.

وبحث إمكانية استفادة قطاع الكهرباء من قرض قطاعى لإعادة تأهيل بعض محطات التوليد الحرارية التى سبق تنفيذها بالتعاون مع الجانب اليابانى، بالإضافة إلى دراسة استفادة قطاعى الكهرباء والبيئة من الخبرات والتكنولوجيا اليابانية فى الاستخدام النظيف للفحم.

واستعرض الجانبان أهم المشروعات المنفذة بالتعاون بين البلدين ومن أهمها مشروع "الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا"، الذى يعد أحد المشروعات التى ستساهم فى تقديم أساليب تعليم حديثة، ومجالات تعليمية متميزة، ومشروع المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الذى سيساهم فى حل الأزمة المرورية فى مصر.

وأكدت الوزيرة على اهتمام الحكومة المصرية بدفع مشروع "المتحف المصرى الكبير"، وأنه جار بحث سبل التغلب على تحديات عجز المكون المحلى للمشروع وسد الفجوة التمويلية لاستكمال مكونات المشروع تمهيدا للافتتاح الجزئى فى 2018.

من جانبه، أشاد السفير اليابانى بالجهود الحالية للحكومة المصرية لتنفيذ مشروعات اقتصادية كبرى لتطوير البنية التحتية وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين فى مجالات التعليم والنقل والرى.

وفى نهاية اللقاء، أعربت الوزيرة عن تطلعها بأن تشهد الفترة المقبلة، توقيع العديد من الاتفاقيات بالتعاون مع الجانب اليابانى لتنفيذ مشروعات تنموية هامة تخدم أولويات الحكومة الحالية ومشروعات الخطة القومية.

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مصر 365

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