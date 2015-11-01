«الخارجية»: تأكدنا أن الحادث الذي توفى بسببه مواطن مصري بالكويت “قتل عمد”

قال المستشار أحمد أبوزيد المتحدث باسم الخارجية، إننا نتابع مشكلة المواطنين المصريين المحتجزين في الكويت نتيجة اشتراكهم في مشاجرة عقب مصرع زميل لهم في حادث سيارة.

وأضاف خلال مداخلة تليفونية للحياة اليوم، مع الإعلامية لبنى عسل أن أحد المصابين في حالة حرجة بالمستشفى نتيجة إصابته في المشاجرة التي نشبت بالكويت.

وتابع قائلا: تواصلنا مع السلطات الكويتية وتابعنا محضر الشرطة الذي يؤكد أن الحادث الذي توفى بسببه مواطن مصري قتل عمد.

وقال إننا ننسق مع السلطات الكويتية في متابعة تحقيقات حادث مصرع المواطن دهسا، وأنهينا إجراءات نقل جثمان المواطن المصري الذي لقى مصرعه في الحادث في الكويت