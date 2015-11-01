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غرفة صناعة الإعلام تتضامن مع التليفزيون المصري في أزمته مع «MBC»

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غرفة صناعة الإعلام تتضامن مع التليفزيون المصري في أزمته مع «MBC» غرفة صناعة الإعلام تتضامن مع التليفزيون المصري في أزمته مع «MBC»

أرشيفية

أعلنت غرفة صناعة الإعلام تضامنها  مع التلفزيون المصري، في الأزمة القائمة بينه و بين برنامج ” أسعد الله مساءكم من جديد “،الذي يقدمه الإعلامي ‘‘أكرم حسني’’، على قناة MBC .

وقد قدم  أكرم حسني في الحلقة الأخيرة من برنامجه، خلال إحدى الفقرات أغنية فنية ساخرة تمحورت حول التليفزيون المصري، مما أثار غضب التلفزيون المصري.

ويذكر أن MBC  علقت على الازمة بتأكيدها على  تقديرها و احترامها الكامل للتلفزيون المصري و إن البرنامج ساخر بامتياز لا يجوز تحميل فقرة وردت فيه أكثر ممّا تحتمل، والسعي عن سابق قصد وتصميم، ولأهدافٍ مشبوهة، إلى تضخيم تلك الفقرة.

 

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