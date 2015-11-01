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«الموسيقى العربية» تكرّم سميرة سعيد بدرع المهرجان غدًا

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«الموسيقى العربية» تكرّم سميرة سعيد بدرع المهرجان غدًا «الموسيقى العربية» تكرّم سميرة سعيد بدرع المهرجان غدًا

سميرة سعيد

إعتذرت الفنانة سميرة سعيد، عن تسلم درع تكريمها في افتتاح مؤتمر ومهرجان «الموسيقى العربية» المقام مساء اليوم بالمسرح الكبير بدار الأوبرا.

وستتسلم سميرة الدرع بالحفل الذي تحييه ضمن فاعليات المهرجان غدًا الإثنين.

يذكر أن الحفل بدأ بتكريم وزير الثقافة الكاتب الصحفي، حلمي النمنم، ورئيس دار الأوبرا الدكتورة إيناس عبد الدايم، لاسم الشاعر الراحل عبد الرحمن الأبنودي، وتسلمت الدرع حرمه الإعلامية نهال كمال. وشهد الافتتاح تكريم العديد من المبدعين، ومنهم الشاعر جمال بخيت، الموسيقار صلاح الشرنوبي، والمطرب العراقي سعدون الجابر.

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