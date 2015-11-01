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كاتب صحفي: فوز حزب أردوغان في الانتخابات نجاح بطعم الفشل

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كاتب صحفي: فوز حزب أردوغان في الانتخابات نجاح بطعم الفشل كاتب صحفي: فوز حزب أردوغان في الانتخابات نجاح بطعم الفشل

الكاتب الصحفي المقيم في بريطانيا، جعفر الأحمر،

قال الكاتب الصحفي المقيم في بريطانيا، جعفر الأحمر، إنّ فوز حزب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في الانتخابات النيابية الجارية، وفقاً للنتائج الأولية، ما هو إلا نجاحٌ بطعم الفشل، مضيفاً أنّ نجاح أردوغان يُعد نجاحاً نسبياً.

وأضاف الأحمر خلال لقاءٍ له ببرنامج “وراء الحدث” المذاع على قناة “الغد” العربي ، مع الإعلامي علاء الشيخ، أنّ حزب العدالة والتنمية المنتمي إليه أردوغان لنْ يَستطيع تحقيق تغيير الدستور وتحويله من نظام برلماني إلى رئاسي لأنّ ذلك يَتطلب موافقة ثلثي أعضاء البرلمان.

وتابع الأحمر أنّ الرئيس التركي رجب أردوغان يَستطيع فقط تشكيل حكومة، لكنها في الوقت نفسه ستواجه نفس المشاكل السابقة، قائلاً: “كان الهدف الأساسي من هذه الانتخابات هو محاولة تغيير الدستور رغم تحقيقه تقدماً نسبياً في هذه الانتخابات”.
> وأردف الأحمر أنّ سبب حصول رجب طيب أردوغان على نسبة 53,2% وفقاً لنتائج المؤشرات الأولية، لنجاحه في التركيز على القضية الأمنية، بالإضافة إلى جلب أصوات الحركة القومية.

من جهته قال المحلل السياسي، إسلام أوزكان، إنّ80% من صناديق الاقتراع تم فرزها في الانتخابات النيابية التركية، ولم يتبق سوى 20% من الأصوات.
> وأضاف أوزكان أنّ حزب رجب طيب أردوغان نجح في هذه الانتخابات النيابية رغم إخفاقه في جميع الملفات خلال الـ 4 أشهر الماضية.

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