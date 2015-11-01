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مقتل 44 مسلح من «طالبان» في أفغانستان

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مقتل 44 مسلح من «طالبان» في أفغانستان مقتل 44 مسلح من «طالبان» في أفغانستان

أرشيفية

أدت الاشتباكات التي وقعت اليوم الأحد، بين الشرطة الأفغانية و بين مسلحي حركة طالبان، بشمال و جنوب أفغانستان، إلى مقتل 44 مسلح من طالبان، في اشتباكين منفصلين.

اشتبكت الشرطة و الحركة في إقليم هلمند جنوبي البلاد، حيث أكد رئيس الشرطة المحلية مقتل 30 مسلحًا، بعد أن حاول العشرات من “طالبان” اقتحام مركز للشرطة في منطقة “نهر السراي” صباح  اليوم الأحد. و أكدت السلطات الحكومية إصابة ضابط شرطة واحد في تبادل لإطلاق النار في الإقليم. بحسب ما أفادت ” روسيا اليوم”

و يذكر أن الاشتباك الثاني وقع في ولاية قندوز شمالي البلاد، حيث تم القضاء على 14 مسلحًا، أثناء هجوم شنته قوات الأمن على مخابئ لـ”طالبان” في قرية، صباح اليوم الأحد.

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