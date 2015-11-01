ضبط 300 لتر سولار و400 أسطوانة غاز قبل بيعها فى السوق السوداء بالمنوفية

شنت مديرية أمن المنوفية، حملة تموينية مكبرة اليوم الأحد، برئاسة اللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية واللواء جمال شكر مدير المباحث الجنائية، والعقيد مجدي جميل رئيس مباحث التموين ، أسفرت عن تحرير القضية رقم 3340 جنح قسم سرس لسنة 2015م ضد "هالة م غ ا" 39 عاما مسئوله عن طلمبة رصيف بناحية طريق منوف قسم سرس، وتم ضبط 200 لتر بنزين 80 + 100 لتر سولار، مخالفاً لأحكام القرار الوزارى 102 لسنه 2011م والخاص بتجميع المواد البترولية وبيعها بالسوق السوداء.

وتحرير القضية رقم 3341 جنح قسم سرس لسنة 2015م ضد "ابراهيم ص .ا.ز" 47 عاما مسئول عن مستودع غاز بناحية قسم سرس الليان، لقيامه بالتصرف فى 280 أسطوانة غاز سعة 12.5 كجرام + 120 اسطوانة غاز سعة 25 كجرام، تم تحرير محضرًا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.