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الأهلي: سعر إيفونا لن يفرضه أساسيا.. وهذه حقيقة المستحقات المتأخرة

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الأهلي: سعر إيفونا لن يفرضه أساسيا.. وهذه حقيقة المستحقات المتأخرة الأهلي: سعر إيفونا لن يفرضه أساسيا.. وهذه حقيقة المستحقات المتأخرة

محمد صلاح جناح روما دخل وسط بركان غضب من جماهير فريقه السابق فيورنتينا لكن أسكت الجماهير بهدف رائع.

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وحل روما ضيفا على فيورنتينا ضمن الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي وانتصر 2-1 وتصدر الدوري الإيطالي.

وبدأ صلاح اللقاء بشكل أساسي في ظل التهديدات باستقبال عدائي من جماهير فريقه السابق فيورنتينا، وبالفعل كانت الجماهير تهاجمه بصافرات الاستهجان مع كل لمسة.

ظل نجم منتخب على فوهة البركان طوال اللقاء حتى تم طرده في الدقيقة 88 من اللقاء.

شاهد هدف صلاح من هنا

شاهد ملخص لمسات صلاح من هنا

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