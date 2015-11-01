بالفيديو - ركلة جزاء غير محتسبة لشيكابالا.. واللاعب يجذب قميص الحكم

أسكت محمد صلاح نجم روما جماهير فيورنتينا التي تهاجمه منذ انطلاق مباراة الفريقين يوم الأحد بهدف رائع.

وحل روما ضيفا على فيورنتينا الفريق السابق لصلاح بمباراة الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي.

وأحرز صلاح هدفا جميلا في الدقيقة السادسة بتسديدة ماكرة من داخل منطقة الجزاء ورفض الاحتفال على ملعب أرتيميو فرانكي معقل الفيولا.

جماهير فيورنتينا تطلق صافرات الاستهجان ضد صلاح منذ بداية اللقاء بعد رفض استكمال مشواره مع الفريق الصيف الماضي والانتقال لروما.

الهدف هو الخامس لصلاح في الدوري الإيطالي هذا الموسم لينفرد بصدارة هدافي فريقه ويحل رابعا في سباق هدافي الكالتشيو.

شاهد الهدف من هنا

طالع أيضا ..

بالفيديو - حارس روما كاد أن يهدي فيورنتينا هدفا بخروج كارثي

بالفيديو - لأول مرة في تاريخه.. طرد صلاح للاعتراض على الحكم أمام فيورنتينا

بالفيديو - صلاح يسجل ويطرد أمام فيورنتينا ويقود روما لصدارة الكالتشيو

بالفيديو - هدف رائع وسباق سرعة وطرد في ملخص صلاح أمام عداء فيورنتينا

تقرير في الجول – الحكم الذي طرد صلاح.. "هل يحب الظهور في دور البطولة؟"

ردود الافعال

أبو تريكة يوجه رسالة لصلاح بعد هدفه في شباك فيورنتينا

بالفيديو - الخالصي: صلاح تحدى فيورنتينا وانتصر بأخلاقه

بالفيديو - حازم إمام: هدف صلاح في فيورنتينا مثل أهداف ميسي الرائعة

الخالصي متهكما: هل كان الحكم سيطرد توتي مثلما فعل مع صلاح؟! وحازم يرد

كوكو: الحكم أراد أن يعيش دور البطل في لقطة طرد صلاح

نجم روما: عانيت من قبل مثل صلاح من جماهير فيورنتينا.. لكنه ساعدنا كثيرا

فلورينزي: صلاح وجيرفينيو قدما أداء خياليا أمام فيورنتينا

مؤتمر جارسيا - صلاح ظهر بالشكل الوحيد الذي يسكت جماهير فيورنتينا

جارسيا: صلاح أهان الحكم؟ إنه لا يتحدث الإيطالية