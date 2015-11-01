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بالفيديو - ركلة جزاء غير محتسبة لشيكابالا.. واللاعب يجذب قميص الحكم

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بالفيديو - ركلة جزاء غير محتسبة لشيكابالا.. واللاعب يجذب قميص الحكم بالفيديو - ركلة جزاء غير محتسبة لشيكابالا.. واللاعب يجذب قميص الحكم

أسكت محمد صلاح نجم روما جماهير فيورنتينا التي تهاجمه منذ انطلاق مباراة الفريقين يوم الأحد بهدف رائع.

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وحل روما ضيفا على فيورنتينا الفريق السابق لصلاح بمباراة الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي.

وأحرز صلاح هدفا جميلا في الدقيقة السادسة بتسديدة ماكرة من داخل منطقة الجزاء ورفض الاحتفال على ملعب أرتيميو فرانكي معقل الفيولا.

جماهير فيورنتينا تطلق صافرات الاستهجان ضد صلاح منذ بداية اللقاء بعد رفض استكمال مشواره مع الفريق الصيف الماضي والانتقال لروما.

الهدف هو الخامس لصلاح في الدوري الإيطالي هذا الموسم لينفرد بصدارة هدافي فريقه ويحل رابعا في سباق هدافي الكالتشيو.

شاهد الهدف من هنا

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