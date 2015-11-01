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6 سيارات إسعاف على متنها 11 من ضحايا الطائرة الروسية تصل مطار القاهرة

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6 سيارات إسعاف على متنها 11 من ضحايا الطائرة الروسية تصل مطار القاهرة 6 سيارات إسعاف على متنها 11 من ضحايا الطائرة الروسية تصل مطار القاهرة
وصلت إلى مطار القاهرة الدولى، قبل قليل، المجموعة الثالثة من جثامين ضحايا الطائرة الروسية التى تحطمت بسيناء.

ووصلت إلى المطار 6 سيارات إسعاف على متنها 11 جثمانًا، وقامت قوات الحماية المدنية بالمطار بتمشيط سيارات الإسعاف بواسطة الكلاب البوليسية قبل دخولها إلى أرض المهبط.

وقامت سلطات الأمن بمطار القاهرة الدولى بالتنسيق والتعاون مع سلطات المطار ومسئولى وزارة الصحة بالإشراف على إنهاء إجراءات سفر الجثامين التى من المقرر أن تقلها طائرة خاصة.


>- وزارة الطوارئ الروسية تستعد لنقل جثث الضحايا من مصر لموسكو
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- وزيرا النقل والطوارئ الروسيان يتوجهان لموقع حادث الطائرة فى سيناء
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- وزير الكهرباء يتوجه للسفارة الروسية لتقديم العزاء فى ضحايا الطائرة المنكوبة
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- الأسوشيتدبرس:مساعد طيار الطائرة المنكوبة شكا من حالتها لابنته قبيل الإقلاع
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- الوزراء: وصول163 جثة من ضحايا الطائرة الروسية لمشرحة زينهم ومعهد ناصر
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- وفد روسى يشارك اليوم فى التحقيقات الخاصة بسقوط الطائرة الروسية بسيناء
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- مصدر : انتشال 175 جثة حتى الآن من ضحايا الطائرة الروسية المنكوبة
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مصر 365

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