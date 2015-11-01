وزارة الطوارئ الروسية تشيد بجهود مصر فى متابعة حادث تحطم طائرة الركاب

أشاد المتحدث باسم وزارة الطوارئ الروسية، بالجهود التى تقوم بها السلطات المصرية فى متابعة حادث تحطم طائرة الركاب الروسية أمس فى سيناء ومصرع جميع ركابها.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" الناطقة باللغة الروسية، اليوم الأحد، عن المتحدث قوله، إن فريق الإنقاذ الروسى يعمل بالتعاون مع الجانب المصرى الذى قدم معدات وسيارات إضافية فى إطار متابعة حادث تحطم طائرة الركاب الروسية.

وأضاف، أن فريق الإنقاذ الروسى يعتزم استخدام طائرات بدون طيار، وذلك بغرض فحص الحطام، علاوة على فحص موقع الحادث للوصول إلى جثث باقى الضحايا التى لم يعثر عليها حتى الآن.

وأشارت "روسيا اليوم" إلى أن عمليات البحث وانتشال باقى الجثث سوف تستأنف فى السابعة من صباح غد الاثنين.

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