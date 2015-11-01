يحيى قلاش: حديث الرئيس ليس تحريضا ضد الإعلام ونحن أكثر غضبا من حال المهنة

قال يحيى قلاش نقيب الصحفيين، إنه إذا كان الرئيس السيسى غاضبا من بعض ما يسمى بالارتباك الإعلامى فنحن أكثر منه غضبا وعتابا، مضيفا أنه يشعر بأن هناك من لهم مصلحة فى استمرار ما يسمى بحالة فوضى الإعلام أو ترك الإعلام على هذه الصورة حتى يفقد المصداقية لدى قطاعات واسعة من الشعب.

وأضاف قلاش لـ"اليوم السابع"، أنه عندما تم ترك الإعلام الذى يدخل كل بيت ينتهك حرمات بعض الناس ومنهم شخصيات عامة وسياسيون ويذيع ما يسمى بالتسريبات والتسجيلات، وأنه عندما تركنا بعض الضيوف يأتون إلى البرامج للإثارة وتوزيع الاتهامات بلا دليل ودخول ألفاظ تقتحم بيوت المصريين تجاوزت كل الخطوط الحمراء ومنافية لكافة تقاليد المصريين ناهيك عن تجاوزها المهنى والأخلاقى فبالتأكيد كان لابد أن نشعر جميعا بالغضب ونصل إلى هذا المستوى.

وتابع يحيى قلاش قائلا: "حتى لا يفهم أحد من كلام الرئيس أنه يحرض على الإعلام ويريد فرض القيود عليه مرة أخرى، فإننا نذكر الجميع أن الرئيس الذى حث الإعلاميين على إنجاز تشريعاتهم المتسقة مع الدستور وعلى وجود ميثاق شرف إعلامى قد قدم روشتة الحل لذلك، وبهذه المناسبة نقول من هو صاحب المصلحة فى تعطيل التشريعات التى انتهت منها اللجنة الوطنية التى ضمت صحفيين وإعلاميين ورجال قانون وأساتذة إعلام وقدمته للحكومة منذ ثلاثة شهور، ومن الذى يعطل إصدار قانون لإنشاء نقابة الإعلاميين التى تستطيع من خلال أعمال التنظيم الذاتى ووضع المدونات الأخلاقية وميثاق الشرف الإعلامى والمحاسبة على أى خروج مهنى أو أخلاقى أن تضبط هذا الآداء الذى يثير غضبنا من الإعلام، ويثير غضب قطاعات عريضة وواسعة تتزايد من جمهور المشاهدين".

بالفيديو.. النص الكامل لكلمة السيسى بالندوة التثقيفية للقوات المسلحة.. الرئيس:سنتدخل لضبط الأسعار.. لا أبيع الوهم للشعب "بس اوعوا تدونى ظهركم وتمشوا".. نحمى الدولة لا النظام.. ولن تقترب من أموال الناس