وزير الطيران: فريق فنى فرنسى وألمانى وآيرلندى يعاين غدا موقع حادث الطائرة

أكد وزير الطيران الطيار حسام كمال، أن فريق المحققين الروسى قام بمعاينة موقع الحادث، ومكان سقوط الطائرة، وعاد إلى القاهرة على أن يتوجه الاثنين مرة أخرى إلى الموقع لينضم إليه خبراء الشركة الصانعة "آيرباص" وهم خبراء من فرنسا وألمانيا كما ينضم محققون من آيرلندا الدولة المسجلة بها الطائرة.

وأضاف وزير الطيران أن مصر الطرف الرئيسى فى التحقيقات لأنها الدولة التى سقطت بها الطائرة، وذلك وفقا للتشريعات الدولية، بينما الأطراف الأخرى معاونة.

وأوضح وزير الطيران فى تصريحات له أننا نقدم للجميع كافة التسهيلات ونتعامل معهم بشفافية مطلقة لأننا جميعا لدينا هدف واحد هو معرفة سبب سقوط الطائرة.

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