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وزير الطيران: فريق فنى فرنسى وألمانى وآيرلندى يعاين غدا موقع حادث الطائرة

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وزير الطيران: فريق فنى فرنسى وألمانى وآيرلندى يعاين غدا موقع حادث الطائرة وزير الطيران: فريق فنى فرنسى وألمانى وآيرلندى يعاين غدا موقع حادث الطائرة
أكد وزير الطيران الطيار حسام كمال، أن فريق المحققين الروسى قام بمعاينة موقع الحادث، ومكان سقوط الطائرة، وعاد إلى القاهرة على أن يتوجه الاثنين مرة أخرى إلى الموقع لينضم إليه خبراء الشركة الصانعة "آيرباص" وهم خبراء من فرنسا وألمانيا كما ينضم محققون من آيرلندا الدولة المسجلة بها الطائرة.

وأضاف وزير الطيران أن الطرف الرئيسى فى التحقيقات لأنها الدولة التى سقطت بها الطائرة، وذلك وفقا للتشريعات الدولية، بينما الأطراف الأخرى معاونة.

وأوضح وزير الطيران فى تصريحات له أننا نقدم للجميع كافة التسهيلات ونتعامل معهم بشفافية مطلقة لأننا جميعا لدينا هدف واحد هو معرفة سبب سقوط الطائرة.
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>- وزارة الطوارئ الروسية تستعد لنقل جثث الضحايا من مصر لموسكو
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- وزيرا النقل والطوارئ الروسيان يتوجهان لموقع حادث الطائرة فى سيناء
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- وزير الكهرباء يتوجه للسفارة الروسية لتقديم العزاء فى ضحايا الطائرة المنكوبة
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- الأسوشيتدبرس:مساعد طيار الطائرة المنكوبة شكا من حالتها لابنته قبيل الإقلاع
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- الوزراء: وصول163 جثة من ضحايا الطائرة الروسية لمشرحة زينهم ومعهد ناصر
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- وفد روسى يشارك اليوم فى التحقيقات الخاصة بسقوط الطائرة الروسية بسيناء
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- مصدر : انتشال 175 جثة حتى الآن من ضحايا الطائرة الروسية المنكوبة
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مصر 365

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