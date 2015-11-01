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سر احتفال المحمدي على طريقة رونالدو

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سر احتفال المحمدي على طريقة رونالدو سر احتفال المحمدي على طريقة رونالدو

الجناح الأيمن المصري أحمد المحمدي والمحترف بهال سيتي الإنجليزي سجل هدفا في دوري القسم الثاني بإنجلترا واحتفل بهدفه على طريقة كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد.

وسجل المحمدي هدفا في فوز فريقه 2-0 على ميلتون كينز دونز بمباراة الأسبوع 14 من دوري القسم الثاني الإنجليزي.

وشارك المحمدي في هذه المباراة من البداية وحتى النهاية وتمكن من وضع النمور في المقدمة بعد أن أحرز الهدف الأول في الدقيقة 19 من الشوط الأول.

واحتفل جناح سندرلاند السابق بهدفه على طريقة نجم ريال مدريد كريستيانو رونالدو ونال هذا الاحتفال العديد من ردود الفعل.

وعلم FilGoal.com أن سبب هذا الاحتفال هو أن المحمدي يعد أحد مشجعي ريال مدريد الأوفياء وسبق له زيارة ملعب سانتياجو بيرنابيو معقل الفريق الملكي منذ عامين.

كما أن المحمدي يعتبر نفسه من عشاق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ويرى أنه أفضل لاعب في العالم.

بالفيديو - المحمدي يضرب مصيدة التسلل ويحتفل على طريقة رونالدو

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فيديو اليوم السابع

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