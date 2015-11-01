العالم الإيرانية: متى يصل الأسد لمطار القاهرة؟

وصفت قناة العالم الإيرانية الموقف المصري من الرئيس السوري بشار الأسد بـ”القوي” حيث قالت إن مصر درست جيدا مستقبل سوريا والمنطقة فى حالة “سقوط الأسد” على يد ما وصفتها بعروش الشر وأمراء الخيانة.

وقالت القناة إن المصر تسير على الطريق الصحيح في موقفها في اجتماعات فيينا.

وطرحت العالم سؤالًا هو ” متى يصل الأسد لمطار القاهرة؟” للقاء الرئيس السيسي بقصر الاتحادية.

وأشارت القناة في تقريرها عن إلى أن تركيا ومجموعة الدول المعارضة لبقاء الأسد في السلطة بـ”محور الشر” الرابض لسوريا، تعيش حالة من الجنون بعد زيارة الأسد الأخيرة للعاصمة الروسية موسكو في أكتوبر الماضي.

وأشارت قناة العالم في تقريرها إلى أن زيارة الأسد لروسيا ولقاءه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين “هزت” العرش السعودي.