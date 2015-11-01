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اللجنة العليا للانتخابات تحدد يومي 11 و12 من نوفمبر لانتخابات دائرتي بني سويف ‎

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اللجنة العليا للانتخابات تحدد يومي 11 و12 من نوفمبر لانتخابات دائرتي بني سويف ‎ اللجنة العليا للانتخابات تحدد يومي 11 و12 من نوفمبر لانتخابات دائرتي بني سويف ‎

أرشيفية

أعلنت اللجنة المشرفة على الإنتخابات البرلمانية ببني سويف، أن اللجنة العليا للإنتخابات حددت يومي 11 و12 من نوفمبر الجاري، موعدًا لإعادة الانتخابات البرلمانية بدائرتي بني سويف والواسطي.

وكانت اللجنة العليا للانتخابات، قد قررت بطلان الانتخابات بالدائرتين، عقب قبول المحكمة الإدارية للطعون المقدمة من مرشحي الدائرتين لإدراج اسم مرشح مستبعد ببطاقات تصويت الدائرة الأولى “مركز وبندر بني سويف”، وعدم إدراج اسم مرشح أعادته المحكمة ببطاقات تصويت الدائرة الثالثة “مركز وبندر الواسطى”.

ومن المقرر أن يخوض الانتخابات بالدائرة الأولى ومقرها مركز وبندر بني سويف، 35 مرشحًا يتنافسون على 3  مقاعد فردية ، بينما يخوض الانتخابات بالدائرة الثالثة مركز وبندر الواسطى 20 مرشحًا يتنافسون على مقعدين فرديين.

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