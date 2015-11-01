مصادر لـ«ONA» تكشف أسباب تغيير شركات الطيران مسار رحالاتها فوق سيناء

أكدت مصادر بقطاع «الطيران المدني» أن بعض شركات الطيران الأوروبية والعربية لجأت إلى تغيير مسار بعض رحلاتها لتلافي العبور في أجواء منطقة العريش.

وتأتي هذه القرارات بسبب غموض حادث تحطم الطائرة الروسية المنكوبة ومصرع جميع من كانوا على متنها، التي تجري حولها تحقيقات موسعة للوصل الى أسباب الحادث.

وقالوا إن شركات الطيران غيرّت مسار رحلاتها لحين انتهاء التحقيقات في الحادث، وكشف ملابساته الحادث، وأشار إلى أن هذا الإجراء لبث الأمن والطمأنينة بين المسافرين على مختلف الرحلات، وفي نفس الوقت لاكتساب ركاب جدد من شركات طيران أخرى، لافتًا أن ذلك “عرف” بين بعض شركات الطيران وسبق وأن قامت بعضها بتغيير مسار رحلاتها بسبب سقوط الطائرة الماليزية في شرق أوكرانيا خلال شهر يوليو الماضي.

وأوضحوا أن تغيير خط سير رحلات الطيران يكون مكلف بالنسبة لشركات الطيران بسبب استغراق الرحلة وقت أطول يترتب عليه حرق كميات إضافية من الوقود وانتظار الركاب بالطائرة لعدد ساعات أكثر من الوقت المعتاد للوصول.

وأكدوا أن الأجواء المصرية مسيطر عليها تمامًا وتغيير خط السير سوف يكون في جزء من سيناء وهو خاص بالعريش فقط وتلك الشركات سوف تقوم بالعبور من سيناء ولكن سوف تبتعد فقط عن مكان سقوط الطائرة الروسية لحين معرفة أسباب سقوط الطائرات.