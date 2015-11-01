بالصور.. "ماعت" تنظم ورشة عمل بعنوان "اعرف وشارك" لشباب منيا القمح

نظمت مؤسسة "ماعت" للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، بالتعاون مع المؤسسة الدولية للنظم الانتخابية "IFES"، ضمن مشروع "علشان صوتك ما يبطلش"، ورشة عمل لشباب منيا القمح بعنوان "اعرف وشارك" لحثهم على المشاركة الإيجابية فى انتخابات مجلس النواب.

شارك فى التدريب سعيد عبد الحافظ، استشارى المشروع، لتقديم الدعم المعنوى لشباب المدربين المشاركين فى مشروع "عشان صوتك ما يبطلش".

يهدف المشروع إلى استراتيجية بعيدة المدى للوصول إلى 55 مليون متابع ومُقيم وراصد للعملية الانتخابية عن طريق نقل الخبرات والمهارات بين القيادات الشبابية بالمحافظات.

وأوضح أحمد شوقى، منسق المشروع بالشرقية، أنه يتم التنسيق بين القيادات الشبابية والمؤسسة لتنظيم مبادرات شبابية تطوعية فى محافظات أخرى خارج نطاق المشروع لتحقيق الهدف المنشود وجعل الناخبين هم المقيمون والمتابعون والراصدون للعملية الانتخابية.

وأضاف "فوقى" أن القيادات الشبابية بمحافظة الشرقية أظهرت الكفاءة فى نقل ما يتعلموه فى التدريب التى أجرته مؤسسة ماعت لإعداد المدربين، والذى كان أهمها الخروج بقيادات جديدة من الشباب المؤثرة فى المجتمع والتى تستطيع نقل خبراتها بين الأجيال القادمة.

الجدير بالذكر أن مشروع "علشان صوتك ميبطلش" ينفذ فى كفر الشيخ والشرقية، وهو يعد مرحلة ثالثة لمشروع توعوى نفذته "ماعت" والمؤسسة الدولية للنظم الانتخابية منذ 2011، حيث نفذت مرحلته الأولى فى انتخابات مجلس الشعب 2011 /2012، ومرحلته الثانية فى انتخابات مجلس الشورى 2012.



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