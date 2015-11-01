وصول 50 جثمانا من ضحايا الطائرة الروسية المنكوبة مطار القاهرة

وصلت إلى مطار القاهرة الدولى قبل قليل 15 سيارة إسعاف تابعة لوزارة الصحة على متنها 50 جثمانا من ضحايا الطائرة الروسية.

وقامت سلطات الأمن بمطار القاهرة الدولى بالتنسيق والتعاون مع سلطات المطار ومسئولى وزارة الصحة بالإشراف على إنهاء إجراءات سفر الجثامين التى من المقرر أن تقلها طائرة خاصة.

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