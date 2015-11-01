بالصور.. "اليوم السابع" يوثق حطام الطائرة الروسية المنكوبة وأمتعة الضحايا

التقطت عدسات "اليوم السابع" صورًا جديدة لحطام الطائرة الروسية بوسط سيناء، وأوضحت الصور أطلال الطائرة وبقايا ممتلكات ومحتويات وملابس الضحايا.

ورافق "اليوم السابع" فريق من الخبراء والفنيين الروس، الذى نصب خيام مجهزة بمعدات ومؤن لإقامتهم بالقرب من موقع الحطام وسط الصحراء، وبصحبتهم معدات خاصة للبحث والتتبع وفحص المتعلقات.

وأفاد مصدر أمنى، أن الخبراء الروس سيفحصون صباح غد حطام الطائرة والمتعلقات الشخصية الخاصة بالركاب.

وأشار المصدر فى حديثه لـ"اليوم السابع"، إلى أن الحطام مازال كما هو فى موقع سقوط الطائرة، كما أنه تم الانتهاء مساء اليوم من جمع كافة الأشلاء المتناثرة لضحايا الطائرة الروسية، وتم توسيع دائرة البحث بنظاق 20 كيلو، كما تم العثور على بقايا وجه بشرى لأحد الضحايا، وتم نقله بسيارة إسعاف إلى القاهرة.



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