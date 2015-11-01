بالصور.. الأسر الأولى بالرعاية يتجمهرون أمام ديوان محافظة أسوان

تجمع مساء اليوم، الأحد، مجموعة من الأسر المتقدمين لحجز مساكن الأولى بالرعاية فى محافظة أسون، أمام ديوان عام المحافظة، للمطالبة بلقاء المحافظ اللواء مصطفى يسرى، ومطالبته بتسليم المساكن لهم.

وأكد ممدوح صابر، أحد الأهالى، أنهم تجمعوا برفقة زوجاتهم وأطفالهم أمام بوابة ديوان المحافظة منذ الساعة الثامنة صباحًا للقاء المحافظ، وبعد أكثر من 8 ساعات ما زال أمن المحافظة يرفض

>دخولهم.

وأضافت كريمة حجاج، بأنهم تقدموا لحجز مساكن الأولى بالرعاية بمنطقة الصداقة القديمة بمدينة أسوان، منذ حوالى 5 سنوات، ولم يتم تسليمهم إلى اليوم، بالرغم من إنهاء أعمال البناء والمرافق.

وأشار عرفة حسين، إلى أن هناك 42 طلبًا مقدمًا للمحافظة، بتسليم المساكن، ولم يتم تسليم إلا لثلاثة أشخاص مجاملة لبعض المسئولين فى المحافظة "على حد قوله".

وأوضح عاطف بدوى، أن معظمهم أصبح بلا مأوى فى ظل الظروف الصعبة التى أعقبت أحداث ثورة يناير 2011، لافتاً إلى أنهم ليسوا بلطجية بتسللهم الى الوحدات ولكنهم أعمروا المنطقة وأصلحوا فيها.



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