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محافظ الإسماعيلية يناقش مقترحات خطة تنمية المحافظة حتى 2030

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محافظ الإسماعيلية يناقش مقترحات خطة تنمية المحافظة حتى 2030 محافظ الإسماعيلية يناقش مقترحات خطة تنمية المحافظة حتى 2030
عقد اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية اجتماعًا موسعًا لبحث ومناقشة المقترحات والأفكار الخاصة بوضع الإستراتيجية الخاصة بالمحافظة لأحداث التنمية الشاملة والمستدامة بمختلف محاورها حتى عام2030 ومناقشة الرؤية المستقبلية والتصورات الخاصة باستثمار العناصر والمقومات المتوافرة على أرض المحافظة وتوابعها.

واستهدف اللقاء مناقشة آليات التنفيذ وتحديد البرامج الزمنية لها والتى تستهدف جعل المحافظة وحدة إستراتيجية للتمويل الذاتى والارتقاء بمستوى الخدمات خاصة الخدمات الجماهيرية ووضع خارطة طريق مستقبلية لتنمية المحافظة لتكون نموذجًا إستراتيجيًا للتنمية على مستوى محافظات الجمهورية ووضع التصور العام لخارطة الطريق لتنمية الإسماعيلية والذى يستهدف أن تكون الإسماعيلية قاطرة للتنمية الحقيقية لمصر.

يأتى ذلك فى إطار تنفيذ برامج خطة وزارة التنمية المحلية لوضع إستراتيجيات للتنمية بجميع محافظات الجمهورية بحضور المهندس أبو السعود جهلان السكرتير العام للمحافظة واللواء محسن حلمى السكرتير العام المساعد وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة وممثلى الجهات المعنية ومديرى التخطيط العمرانى والاستثمار ومركز تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومكتبة العامة والشئون القانونية بالمحافظة .

وأكد المحافظ ضرورة تضافر كل الجهود من أجل العمل على تذليل أى عقبات مع الآخذ فى الاعتبار العمل على توفير الكوادر المؤهلة والمدربة للتعامل مع مختلف مجالات التنمية وبنود الوحدات الإستراتيجية للتمويل الذاتى واستثمار كل ما هو متاح من إمكانيات على أرض المحافظة تساهم فى تحقيق خطة التنمية.
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مصر 365

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