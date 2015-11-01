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مرشح الباجور: الاهتمام بمشكلتى الصرف الصحى ومياه الشرب من أولوياتى

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مرشح الباجور: الاهتمام بمشكلتى الصرف الصحى ومياه الشرب من أولوياتى مرشح الباجور: الاهتمام بمشكلتى الصرف الصحى ومياه الشرب من أولوياتى
قال حلمي مراد مرشح الباجور بالمنوفية - دائرة البرلماني السابق الراحل كمال الشاذلي - أن مشكلة مياة الشرب وتوصيل الصرف الصحي للقري من أولياته حال فوزه بالمقعد وسيسعي جاهدا لحل مشكلة مياه الشرب ببعض القرى، وتوصيل الصرف الصحي للقرى الأكثر احتياجا والتى تعاني من المياه الجوفية .
>جاء ذلك خلال إحدي جولته بالدائرة.

وطالب مراد خلال جولته بالدائرة جميع المصريين بالوقوف إلى جانب الرئيس عبد الفتاح لأن الدولة تواجه صعوبات وحرب أيضا من الداخل والخارج يقودها الصهاينة لتحويل إلى سوريا وليبيا ولكن ذكاء السيسي حما مصر.

كمت طالب المرشح أهالى جميع المحافظات المشاركة في المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية بالخروج والادلاء بأصواتهم للعبور بالوطن الي بر الأمان.

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مصر 365

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