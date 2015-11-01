أخبار عاجلة

حظك اليوم برج الدلو السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الحوت السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة -
حظك اليوم برج الجدي السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج القوس السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج العقرب السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الميزان السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج العذراء السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حزب الله: الهجوم الأمريكي على سورية "خطوة حمقاء" -
مدفيديف: نحن على شفا صراع عسكري مع الولايات المتحدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور .. انتهاء مقابلات 1105 مرشحين لمدراء الإدارات و المدارس بكفر الشيخ

Google+ Print
بالصور .. انتهاء مقابلات 1105 مرشحين لمدراء الإدارات و المدارس بكفر الشيخ بالصور .. انتهاء مقابلات 1105 مرشحين لمدراء الإدارات و المدارس بكفر الشيخ
أنهت لجنة الموارد البشرية بالتربية والتعليم المقابلات الشخصية ،لاختيار قيادات التعليم العام و الفني من بين 1105 متقدم لشغل وظائف مدير إدارة تعليمية و مدير ووكيل مدرسة وموجه وموجه أول ومدير ووكيل إدارة تعليمية بالإدارات التعليمية المتعددة بالتعليم العام.

وأكدت الدكتورة منى مصطفى وكيلة وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، الانتهاء من المقابلات الشخصية ل 1105 متقدمين لشغل عدد من الوظائف القيادية بالتربية والتعليم بالإدارات التعليمية المتعددة، مشيرة إلى أن القيادات إلى أنه تم الانتهاء من إجراء المقابلات الشخصية ل 91 مرشحاً لوظيفة مدير ووكيل مدرسة وموجه بالتعليم الفني، و ل 1014 مرشحاً لشغل وظائف مدير إدارة تعليمية و مدير ووكيل مدرسة وموجه وموجه أول ومدير ووكيل إدارة تعليمية بالإدارات التعليمية المتعددة بالتعليم العام ، مؤكده أن الأيام القادمة ستعلن نتيجة الاختبارات والمقابلات الشخصية، لشغل تلك الوظائف التي تم الإعلان عنها.

يذكر أن اللجنة الموارد البشرية للتعليم الفني تضم كلا من الدكتور عبد العزيز داوود أستاذ بكلية التربية والدكتور طارق لبيب عمارة أستاذ بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية، والسيد السنور مدير عام التعليم الفني بمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، وصلاح محمد فهمي هاني مدير عام إدارة الشئون المالية والإدارية، وأحمد عبده نصر كبير باحثي التنظيم والإدارة ، ووسام السيد أحمد وهدان كبير محققي الشئون القانونية بمحافظة كفر الشيخ بحضور هنداوى محروس هنداوى مدير إدارة التنسيق الإشرافي وأمين سر اللجنة، ومنسقي اللجنة أحمد محمد على يحيى "رئيس قسم التنسيق الإشرافي" ،ومحمد عبد الوهاب "رئيس القسم الإشرافي" ،ونبيل سيد "إداري اللجنة" ،وياسر السعدنى "أعمال الحاسب الآلي" .

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365