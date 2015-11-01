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رئيس الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء يتفقد مدينة كفر شكر بالقليوبية

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رئيس الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء يتفقد مدينة كفر شكر بالقليوبية رئيس الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء يتفقد مدينة كفر شكر بالقليوبية
تفقد اللواء أبو بكر الجندى، رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء مدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية وتجول داخل شوارع المدينة للتأكد من صحة العدادين والمفتشين والمراقبين للتعداد السكانى وتم عقد اجتماع موسع مع مجموعة من الخريجين ومندوبى الجهاز بالمحافظة لتدريبهم وتوعيتهم على مدى أهمية الحصر الشامل للتعداد السكانى والمنازل والحالات المعيشية والاجتماعية للأسر.

وأكد المهندس محمد الهادى رئيس مركز ومدينة كفر شكر أنه تم اختيار مدينة كفر شكر وقرية تصفا التابعة للمدينة لإجراء تجربة حصر التعداد السكانى للمواطنين والمنازل والأسر تمهيدًا لتطبيقها على مستوى الجمهورية فى عام 2016 لتسجيل التعداد النهائى للسكان لجمهورية العربية.

وأضاف رئيس المدينة أن حصر التعداد السكانى للمدينة يهدف إلى توفير قاعدة بيانات دقيقة عن أعداد السكان والمنازل وعدد أفراد الأسر وبحث حالاتهم الاجتماعية لتقديمها إلى الجهات المعنية للتطوير وتحسين حالات المواطنين وتوفير كل الخدمات لهم.
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