أخبار عاجلة

حظك اليوم برج الدلو السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الحوت السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة -
حظك اليوم برج الجدي السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج القوس السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج العقرب السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الميزان السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج العذراء السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حزب الله: الهجوم الأمريكي على سورية "خطوة حمقاء" -
مدفيديف: نحن على شفا صراع عسكري مع الولايات المتحدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

أفضل أزياء المشاهير التنكّرية في سنوات Halloween

Google+ Print

الأحد 01-11-2015 12:47

لـ Halloween نكهة لافتة في أزياء المشاهير التنكّرية؛ الأمر الذي يتطلّب منهم الأفكار المبتكرة والتصميمات المميزة في كلّ عام، لتجسّد أفكارهم هذه أسلوباً مرحاً، وفي بعض الوقت مخيفاً. ومع حلول ليلة Halloween المليئة بالخوف والرعب والمرح طبعاً، في نهاية الأسبوع الحالي، ننشر صور بعض النجوم وأزيائهم التنكرية، التي استعملوها في السنوات الأخيرة، ومن أهمها أزياء هايدي كلوم، بيونسي، وكاتي بيري.

 

بالصور: Karla Kardashian شقيقة Kim الخفيّة تظهر فجأة

 

 

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن"

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي