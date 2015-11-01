أفضل أزياء المشاهير التنكّرية في سنوات Halloween

لـ Halloween نكهة لافتة في أزياء المشاهير التنكّرية؛ الأمر الذي يتطلّب منهم الأفكار المبتكرة والتصميمات المميزة في كلّ عام، لتجسّد أفكارهم هذه أسلوباً مرحاً، وفي بعض الوقت مخيفاً. ومع حلول ليلة Halloween المليئة بالخوف والرعب والمرح طبعاً، في نهاية الأسبوع الحالي، ننشر صور بعض النجوم وأزيائهم التنكرية، التي استعملوها في السنوات الأخيرة، ومن أهمها أزياء هايدي كلوم، بيونسي، وكاتي بيري.

بالصور: Karla Kardashian شقيقة Kim الخفيّة تظهر فجأة