مقتل وإصابة 16 من الحوثيين فى غارات لطيران التحالف بمحافظة تعز اليمنية

أكدت مصادر فى المقاومة الشعبية اليمنية مساء اليوم الأحد مقتل خمسة من الحوثيين والقوات العسكرية الموالية للرئيس اليمنى السابق على عبدالله صالح، وإصابة 11 أخرين فى غارات لطيران التحالف العربى على مواقعهم فى محافظة تعز (256) كم جنوب العاصمة اليمنية صنعاء.

وقالت المصادر ، إن طيران التحالف شن غارات جوية على مواقع الحوثيين وقوات صالح فى محيط "جامعة تعز"، غربى المدينة، ومعسكر "اللواء 22" فى منطقة "الجند"، شرقى تعز.

وأضافت المصادر أن مواجهات عنيفة اندلعت بين الحوثيين وقوات صالح من جهة والمقاومة الشعبية من جهة أخرى فى منطقة "الضباب"، غربى المدينة، حيث يحاول الحوثيون وقوات صالح استعادة المناطق التى سيطرت عليها المقاومة الشعبية هناك.

وبحسب المصادر، فقد أسفرت تلك المواجهات عن مقتل شخص وإصابة ثمانية أخرين من أفراد المقاومة الشعبية.

>من جهة أخرى، قالت مصادر طبية فى تعز ، إن الحوثيين وقوات صالح قصفوا مناطق وأحياء سكنية فى المدينة بصواريخ الكاتيوشا وقذائف الهاون.

وأشارت المصادر إلى أن القصف استهدف احياء "كلابة" و "الموشكي" و منطقة "الضباب"، وأسفر عن مقتل ثلاثة مدنيين وإصابة 16 أخرين.

وأضافت المصادر الطبية أن أربعة مدنيين قتلوا وأصيب شخص أخر فى "غارة خاطئة لطيران التحالف العربي" استهدفت منزلا فى منطقة "وادى المدام" بمدينة تعز فى وقت سابق اليوم الأحد.

يشار إلى أن تلك المواجهات والغارات الجوية جاءت عقب وصول المدرعات العسكرية التابعة للتحالف إلى تعز من أجل استعادة السيطرة الكاملة عليها.

>