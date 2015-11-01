ملك الأردن وخادم الحرمين يبحثان هاتفيا قضايا المنطقة والعلاقات الثنائية

بحث العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ، خلال اتصال هاتفى جرى بينهما مساء اليوم الأحد ، عددا من القضايا الإقليمية والعلاقات بين البلدين الشقيقين.

ووفقا لبيان صادر عن الديوان الملكى الهاشمى .. فقد شدد الزعيمان خلال الاتصال على العلاقة الاستراتيجية بين البلدين والحرص على تمتينها فى مختلف المجالات ، فيما شكر ملك الأردن خادم الحرمين الشريفين على مواقفه الداعمة للقضايا العربية.

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