نشرة ONA| “أبو حفيظة” مستمر على MBC مصر..”واحد من الناس” أفضل برنامج.. وأصالة ضيفة CBC

كتبت- إنجي لطفي

تقدم وكالة أنباء أونا نشرتها الإخبارية الخاصة بأخبار وسائل الإعلام، وبرامج التوك شو، وغيرها من البرامج التي تعرض على الشاشات المصرية الرسمية والخاصة.

أكد أكرم حسني مقدم برنامج ” أسعد الله مسائكم” علي شاشة أم بي سي مصر، في تصريحات خاصة لـ”ONA”، إن برنامجه مستمر علي شاشة mbc مصر مؤكداً أنه يتحمل مسئولية الهواء، مضيفاً أنه لم يجعل برنامجه ساحه لتصفية الحسابات والرد علي الاتهامات بالعماله مؤكداً أنه يعمل في برنامجه بشكل احترافي.. للمزيد

قالت هالة حجازي العضو المنتدب لشركة راديو النيل للإنتاج الإذاعي، في تصريحات خاصة لـ”ona”، إن تعاقد أحمد يونس مع راديو 90 90 مخالف للقانون وفقا لشروط وبنود التعاقد مع المحطة والتي تتمثل في عدم العمل في أي محطة أخري قبل مرور عام.. للمزيد

رفض طارق أبو السعود رئيس محطة راديو 90 90، في إتصال هاتفي مع وكالة “ONA”، التعليق علي اتهام محطة نجوم اف ام لهم بتبعية محطتهم لجهة سيادية مؤكداً، أن برنامج ” كلام معلمين” في موعده بعد غد..ولاتغيير في موعده.. للمزيد

أعلنت شركة أبسوس العالمية المتخصصة فى بحوث قياس نسب المشاهدة للقنوات الفضائية المصرية و العربية ،فى تقريرها عن شهر أكتوبر ، حيث حصل برنامج ” واحد من الناس ” من تقديم الإعلامي د. عمرو الليثى على قناة الحياة الاولى على المركز الأول كأعلى نسبة مشاهدة للبرامج الاسبوعية ، كما حصل برنامج ” بوضوح” على المركز الرابع كأعلى نسبة مشاهدة بالبرامج اليومية .. للمزيد

أكد دكتور محمد العقبي مقدم برنامج “من الآخر”، في تصريح خاص لـ”ONA”، أنه مستمر في تقديم برنامج “من الآخر” على شاشة روتانا حتى نهاية العام الحالي.. للمزيد



> تحيي الفنانة السورية أصالة نصري ،حفل البرايم الرابع، من برنامج المسابقات الأشهر “ستار أكاديمي”، المذاع على فضائية “سي بي سي”، وذلك يوم الجمعة المقبلة، في تمام التاسعة مساءٍ.. للمزيد