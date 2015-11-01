إعصار «تشابالا» يضرب سوقطرة اليمنية و يصيب 100 شخص

تسبب الإعصار “تشابالا” الذي وصل جزيرة سقطرة اليمنية، عن إصابة أكثر من 100 شخص بينهم نساء وأطفال.

واقترب الإعصار من جزيرة سقطرى اليمنية، صباح اليوم الأحد، مما أدى إلى أمطارًا غزيرة مصحوبة برياح شديدة في الجزيرة. وهناك أضرار كبيرة لحقت بالوديان والمنازل، خصوصًا في مركز المحافظة حديبو. وأكدت المصادر سقوط ضحايا نتيجة الإعصار.بحسب ما ذكرته”سكاي نيوز عربية”.

واضطر الآلاف من الصيادين وسكان الشواطئ من الفرار إلى الجبال هربًا من الرياح والأمطار والأمواج الهائجة، التي دمرت قوارب الصيد وألحقت أضرار كبيرة في المنازل القريبة من الشواطئ.