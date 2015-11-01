الرئيس يوافق على إنشاء أضخم مجمع للأسمدة الفوسفاتية والمركبة بالعين السخنة‎

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، الأحد، مع رئيس هيئة الشئون المالية بالقوات المسلحة، ورئيس جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، ورئيس مجلس إدارة شركة النصر للكيماويات الوسيطة، وممثلى الشركات الفائزة بمناقصة إنشاء أضخم مجمع للأسمدة الفوسفاتية والمُركبة فى مصر بمنطقة العين السخنة.

وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، إنه تم خلال الاجتماع بحث كافة جوانب التعاقد على المشروع والذى سيتم تنفيذه من قِبل ثلاث شركات من كبريات الشركات المنفذة لمصانع الأسمدة الفوسفاتية فى العالم بتكنولوجيا إيطالية وأسبانية وصينية وذلك للوفاء باحتياجات السوق المحلية وتصدير الفائض للخارج.

وأضاف المتحدث الرسمى أن الرئيس وافق على إنشاء المُجمع الذى ستشرف على تنفيذه شركة النصر للكيماويات الوسيطة إحدى شركات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية. ويضم المُجمع تسعة مصانع كبرى بطاقة إنتاجية تبلغ مليون طن سنوياً من الأسمدة الفوسفاتية والمُركبة وسماد "الداب" وحامض الفوسفوريك التجارى والنقى.

وأشار السفير علاء يوسف، إلى أن الرئيس أكد على أهمية المضى قدماً فى تنفيذ المشروع بأقل التكاليف الممكنة وفى أقصر مدى زمنى ممكن وبأعلى معايير الجودة، بما يساهم فى تلبية احتياجات المزارعين من الأسمدة بأسعار مناسبة وزيادة الصادرات المصرية منها، بالإضافة إلى تحقيق الزيادة المرجوة فى الإنتاج الزراعى، وإحراز مردود اقتصادى واجتماعى من خلال توفير فرص العمل وتشغيل الشباب.

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