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خبراء روس يصلون موقع حطام الطائرة تمهيدا لفحص متعلقات الضحايا

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خبراء روس يصلون موقع حطام الطائرة تمهيدا لفحص متعلقات الضحايا خبراء روس يصلون موقع حطام الطائرة تمهيدا لفحص متعلقات الضحايا
وصلت إلى موقع حطام الطائرة الروسية بوسط سيناء منذ قليل فريق من الخبراء والفنيين الروس، وقام الفريق فور وصوله بنصب خيام مجهزة بمعدات ومؤن لإقامتهم بالقرب من موقع الحطام وسط الصحراء، واصطحب الخبراء الروس معدات خاصة للبحث والتتبع وفحص المتعلقات.

وأفاد مصدر أمنى مطلع، أن الخبراء الروس سيقومون صباح غد بفحص حطام الطائرة والمتعلقات الشخصية الخاصة بالركاب.

وأشار المصدر إلى أن الحطام مازال كما هو فى موقع سقوط الطائرة، كما أنه تم الانتهاء مساء اليوم من جمع كافة الأشلاء المتناثرة لضحايا الطائرة الروسية وتم توسيع دائرة البحث بنظاق 20 كيلو، كما تم العثور على بقايا وجه بشرى لأحد الضحايا، وتم نقله بسيارة اسعاف إلى القاهرة.

وشهدت منطقة وسط سيناء وصول العشرات من الصحفيين الروس اللذين قاموا بنقل وبث مباشر لعمليات البحث عن الحطام، كما سمحت السلطات الأمنية طوال اليوم للصحفيين بالدخول إلى موقع الحادث للتصوير، وجمعت فرق البحث المتعلقات الشخصية للضحايا وتحفظت عليها فى كردون محاط بسلك شائك، وتابع اللواء سامح عيسى السفير العام لمحافظة شمال سيناء عمليات جمع الحطام، كما تابع اللواء على ابو زيد مدير امن شمال سيناء عمليات البحث.

وقامت القوات بإقامة معسكرات لتقديم خدمات عامة للقائمين بعمليات البحث، وإغلاق محيط مكان الحادث لحين استئناف العمل فى الصباح الباكر.
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>- وزارة الطوارئ الروسية تستعد لنقل جثث الضحايا من مصر لموسكو
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- وزيرا النقل والطوارئ الروسيان يتوجهان لموقع حادث الطائرة فى سيناء
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- وزير الكهرباء يتوجه للسفارة الروسية لتقديم العزاء فى ضحايا الطائرة المنكوبة
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- الأسوشيتدبرس:مساعد طيار الطائرة المنكوبة شكا من حالتها لابنته قبيل الإقلاع
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- الوزراء: وصول163 جثة من ضحايا الطائرة الروسية لمشرحة زينهم ومعهد ناصر
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- وفد روسى يشارك اليوم فى التحقيقات الخاصة بسقوط الطائرة الروسية بسيناء
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- مصدر : انتشال 175 جثة حتى الآن من ضحايا الطائرة الروسية المنكوبة
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مصر 365

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