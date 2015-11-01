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سما المصرى: "هرجع للفن تانى وهاقول حاجات كتير محدش يعرفها"

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سما المصرى: "هرجع للفن تانى وهاقول حاجات كتير محدش يعرفها" سما المصرى: "هرجع للفن تانى وهاقول حاجات كتير محدش يعرفها"
قالت سامية محمد عطية، وشهرتها "سما المصرى"، فى تصريحات لها بعد أن أيدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة حكم استبعادها من الانتخابات البرلمانية: "هرجع للفن تانى وهعمل قصة عن حياتى مع البرلمان والظلم اللى تعرضت ليه فى فيلم، وهقول على حاجات جديدة محدش يعرفها، وساعتها الناس هتعرف أنا ليه كنت باجرى ورا حقى".

كانت قضت دائرة الموضوع الحادية عشرة بالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، نائب رئيس مجلس الدولة، برفض دعويين مقامين من الفنانة سامية أحمد عطية الشهيرة بـ"سما المصرى"، تطالب فيهما بإلغاء حكم استبعادها من الترشح بالانتخابات البرلمانية عن دائرة الجمالية ومنشأة ناصر.

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