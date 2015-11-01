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بالفيديو والصور.. إسلاميون متطرفون يأسرون عشرات السوريين داخل أقفاص حديدية

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بالفيديو والصور.. إسلاميون متطرفون يأسرون عشرات السوريين داخل أقفاص حديدية بالفيديو والصور.. إسلاميون متطرفون يأسرون عشرات السوريين داخل أقفاص حديدية
نشرت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعى، مناصرة لما يسمى بـ"جيش الإسلام فى سوريا" مقطع ، بالإضافة إلى عدد من الصور، لمجموعة من الأقفاص الحديدية مليئة بأسرى سوريين ويطوفون بهم داخل سيارات فى مناطق الغوطة الشرقية بريف دمشق.


>وأوضح بعض مستخدمى مواقع التواصل أن جيش الإسلام، والمكون من أكثر من 55 لواء وفصيل مسلح، والمتحالف مع جبهة النصرة "الإرهابية"، أن هذه الأقفاص تم وضعها فوق أسطح المبانى التى يتوقع استهدافها، من قبل النظام السورى.

اليوم السابع -11 -2015

ويظهر الفيديو، جرائم المسلحين من أسر النساء والأطفال والرجال بزعم أنهم من أهالى الضباط والجنود محتجزين داخل أقفاص حديدية، فى مشهد يذكر بجرائم داعش فى الجمهورية العربية السورية.

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

داعش كالدود "يأكل نفسه".. التنظيم يقتل قياداته باتهامات "الغلو فى الدين".. إعدام قيادى مصرى بارز بتهمة اتباع منهج الخوارج.. والمرصد السورى: توثيق أكثر من 409 حالات تصفية لعناصره خلال 16 شهرًا

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