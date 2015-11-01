إزالة 2441 حالة تعدي على الأراضي الزراعية ببني سويف‎

أسفرت حملات الإزالة التي تجرى على مستوى محافظة بني سويف في الفترة من بداية يناير، وحتي الشهر الجاري بالتعاون مع مديرية الزراعة والجهات الأمنية، عن إزالة 2441 حالات تعدي على الأراضي الزراعية على مساحة 107 أفدنة و14 قيراط و17 سهم في الفترة.

حيث أوضح التقرير الذي استعرضه المستشار محمد سليم،محافظ بني سويف، الجهود التى بذلتها الوحدات المحلية السبعة، حيث تمت إزالة عدد 372 حالة تعد بمركز ومدينة الواسطى على مساحة 17 فدان و3 قراريط، وعدد 267 حالة بمركز ومدينة ناصر على مساحة 16 فدان و23 قيراط، وعدد 526 بمركز ومدينة بني سويف على مساحة 21 فدان و4 قراريط.

وفي مركز ومدينة إهناسيا تمت إزالة عدد 226 حالة تعدي منها على مساحة 9 أفدنة و12 قيراط، بالإضافة إلى تمكن الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن من إزالة 642 حالة تعدي على مساحة 26 فدان و10 قراريط ، وتم إزالة عدد 230 حالة تعدي بمركز ومدينة سمسطا على مساحة 10 أفدنة و18 قيراط، وعدد 138 حالة على مساحة 3 أفدنة و14 قيراط بمركز ومدينة ببا.

ومن جانبه كلف المحافظ جميع رؤساء الوحدات المحلية بالتصدي بحزم لكل تعدي علي الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة وعدم السماح بالبناء أو التعدي عليها وإزالة جميع التعديات.

كما أكد على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة تجاه المخالفين لإزالة كافة التعديات وعرض تقارير دورية عن حملات الإزالة داخل المحافظة.