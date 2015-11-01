«الخارجية» تتابع وضع المصريين المتحجزين في الكويت والسلطات تلاحق القاتل

صرح مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج، أن «وزارة الخارجية» تتابع عن كثب بالتنسيق مع القنصلية المصرية في الكويت أوضاع المواطنين المصريين المحتجزين على خلفية المشاجرة التي نشبت في الكويت مساء السبت 31 أكتوبر، وعدد من المواطنين الكويتيين، والتي قام على إثرها أحد المواطنين الكويتيين بدعس المواطن المصري أحمد عاطف فرغلي، الذي توفي على الفور، وكلا من المواطنين خلف محمد محمد بكر، الذي يرقد في حالة حرجة بقسم العناية المركزة بمستشفى مبارك، ومحمد إبراهيم عبد الغني نصر الدين، الذي أجريت له الفحوصات اللازمة، واستقرت حالته.

وقامت القنصلية المصرية في الكويت على الفور ببذل مساعيها والتدخل لدى السلطات الكويتية للحيلولة دون ترحيل المواطنين المصريين الذين شاركوا في المشاجرة، كما بذلت جهودًا حثيثةً للتعامل مع الجوانب القانونية للحادث، التي أسفرت عن تسجيل قضية «قتل عمد» بحق مرتكب الحادث، ولا تزال السلطات الكويتية تتابع البحث عن سائق السيارة ومرافقه.

وتتابع الخارجية حالة المواطنين المصريين المصابين، حيث أنهت القنصلية المصرية بالكويت استخراج شهادة وفاة للمواطن الذي وافته المنية إثر الحادث، ومستندات شحن جثمانه على نفقة الدولة ليتسنى تسليمه إلى ذويه وإتمام إجراءات دفنه في أرض الوطن.