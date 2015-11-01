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القوات الأمريكية تغلق قاعدة عين الأسد العسكرية بالعاصمة العراقية بغداد

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القوات الأمريكية تغلق قاعدة عين الأسد العسكرية بالعاصمة العراقية بغداد القوات الأمريكية تغلق قاعدة عين الأسد العسكرية بالعاصمة العراقية بغداد
أغلقت القوات الأمريكية فى العراق مطار قاعدة عين الأسد بالأنبار 300 كلم غرب بغداد تزامنا مع وصول طائرات خاصة تحمل تعزيزات عسكرية وقتالية أمريكية.

وقال أحد كبار الضباط فى قيادة عمليات الأنبار، إن "المستشارين الأمريكيين فى قاعدة عين الأسد أغلقوا اليوم الأحد المطار لثلاثة أيام لاستقبال طائرات أمريكية تحمل تعزيزات عسكرية وقتالية وجنود".

وأكد أن "هذه الخطوة قد تكون مؤشرا على توفير كل ما يحتاجه الجيش الأمريكى فى حرب برية فى المرحلة المقبلة ضد تنظيم داعش".
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