طيران التحالف يشن 25 غارة جوية على مواقع "داعش" فى العراق وسوريا

>شن طيران التحالف الدولى الذى تقوده الولايات المتحدة الأمريكية 25 غارة جوية على مواقع تنظيم "داعش " الإرهابى المسلح فى العراق وسوريا، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت قوة المهام المشتركة، فى بيان أوردته قناة "الغد العربي" الإخبارية اليوم الأحد، إن "طيران التحالف الدولى شن 9 غارات جوية على مواقع "داعش "فى سوريا، شاركت فيها مقاتلات وطائرات هجوم برى وبدون طيار، استهدفت خلالها موقعين تابعين للتنظيم، مبينا أن 6 ضربات وقعت قرب مارع و3 ضربات وقعت قرب الهول".

وفى العراق، قال البيان إن طيران التحالف نفذ 16 غارة جوية على مواقع "داعش" شاركت فيها قاذفات قنابل وطائرات هجوم برى وبدون طيار، واستهدفت 7 مواقع قرب: الحويجة، وبيجي، والموصل، والرمادي، وسنجار، والسلطان عبد الله، وتلعفر.

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